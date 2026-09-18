Остри реакции в парламента на предложените от властта мерки заради високите цени на горивата. Част от опозицията определи мерките като абсурдни.

Според ГЕРБ те не са ефективни. От партията на Борисов отправиха сериозни критики и за намаляването на акциза на пропан-бутана, като по думите им това не може да се случи бързо, а този вид гориво е най-евтиното.

Критика дойде и от лидера на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, според когото тези мерки обхващат много малка група от хора. А Костадин Костадинов от „Възраждане“ определи мерките на кабинета „Радев“ като „кражба от държавния бюджет и от джоба на хората“.

Пада акцизът на пропан-бутана, отпускат допълнителни средства на най-бедните

„Мярката, която предвижда предоставянето на така наречения „инфлационен чек" от 50 евро, на практика няма гаранция, че ще достигне до най-нуждаещите се. Виждате, че в този вариант, който правителството на Радев предлага, дори не се изисква това съответните лица да предоставят документ, че притежават автомобил. И много странно е това, че на практика това раздаване на тези ваучери се случва броени дни преди да започне предизборната кампания за президентския вот“, коментира Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС.

„Ще видим, когато се случат. Според мен мерките не са достатъчни, но нека да видим ефекта и хората да кажат тяхното мнение“, заяви председателят на ДПС Делян Пеевски.

„Това е изваждане на пари от джобовете на хората, за да им бъдат връчени обратно като помощ, което на практика е кражба. Защото тези пари идват от бюджета. Кой пълни бюджета? Това е абсурдна мярка. Това, което ние предложихме, е много простичко и е направено в Полша - намаляване на ДДС-то на горивата. Няма нужда от питане на Европейската комисия. Обикновено Румен Радев се оправдава с това, че не му разрешават. Горкият човек, на него никой никога нищо не му дават. Той много иска, ама все няма желание“, коментира лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

Опозицията с предложения към управляващите за мерки срещу поскъпването на горивата

„Вместо да се даде отстъпка от цената на горивото на всички хора, които карат автомобили, както направихме през 2022 г.... Всички други български граждани, 6 милиона, ще пият по една студена вода, може би от "Кошницата с грижа", като трябва да си купят и водата, и кошницата, и грижата“, заяви Асен Василев от ПП.