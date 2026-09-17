Хлебопроизводители казват, че цената на хляба е под все по-голям натиск не само заради скъпите енергоизточници и горива, но и заради зърното. Колко голям е този натиск и може ли да доведе до още по-висока сметка в магазина?

Част от производителите заявиха пред NOVA, че са задлъжнели в опита си да отложат максимално във времето вдигането на цената на хляба. Ситуацията с горивата и тока обаче променила картината. Според съюза на хлебопроизводителите нова цена по рафтовете в магазините може да има до месец, за да може секторът да оцелее.

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Тръгваме по пътя на хляба - от нивата до щанда. Първа спирка - Житницата на България. От тези полета се събира пшеницата. Тежките земеделски машини обработват хиляди декари. А това означава огромен разход за гориво и за обработка на суровината.

„Оскъпяването от 25-та и 26-та стопанска година е над 30 процента. Тоест, разликата от това, което наблюдаваме и чисто счетоводно като разходи, е между 30 и 50 процента на декар“, коментира зърнопроизводителят Радостина Жекова.

Според бранша изкупната цена на пшеницата не може да компенсира разходите им. „По официални данни сме загубили за последните 4 години 40 процента от производството си“, казва Жекова.

Хлябът в Хасковско поскъпна заради скока на цените на горивата

От Добруджа към Пловдив. В пекарната на Димитър суровината вече е доставена. Но това не е единственият му разход. „Очаква се едно поскъпване спрямо порастването на цените на горивата отново. На нула никой бизнес не може да издържи. Август месец беше много тежък. Бизнесът спадна страхотно“, казва Димитър.

Затруднения изпитва и един от най-големите хлебопроизводители в Северозапада. „Няма как, не може без увеличение. Нашата фирма изразходва около 4 тона гориво за около месец. Почваме да задлъжняваме към доставчици“, коментира Валери Кръстев.

Производители прогнозират поскъпване на хляба заради скока в цените на горивата

И стигаме до крайната дестинация на хляба - рафтовете по магазините. В софийски супермаркет един от най-масовите типове хляб струва едно евро и 25 цента за 830 грама.

Тук вече се готвят за неизбежна промяна. „Не се тревожим само от увеличение на цената на хляба, но и на всичко останало. Ние предлагаме основно стоки от първа необходимост, така че там човек няма как да се ограничи“, посочва Мария, която е управител в магазин за хранителни стоки.

От съюза на хлебопроизводителите прогнозираха, че нови цени на хлебните изделия може да има след около месец, ако ситуацията се задържи каквато е в момента. И обясниха как се отразява горивото върху себестойността на хляба.

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„Около 3-4 процента се отразява горивото. Това, което ние имаме като информация, е, че се говори за скок на пшеницата“, заяви председателят на регионалния съюз на хлебопроизводителите в Бургас Димитър Людиев.

Колко хляб и колко дизел сме можели да си купим с една средна работна заплата?

През септември 2022 г. хлябът струва малко под 1 евро и 20 цента за 1 килограм. Литър дизел средно е 1,64 евро. Средната заплата е 905 евро.

През септември 2024 г. хлябът вече е евро и 26 за килограм, дизелът - евро и 25 цента за литър, а средната заплата е 1188 евро.

В момента килограм хляб вече е евро и 45 за килограм. Литър дизел - 1,94 при заплатата през второто тримесечие - 1444 евро.

През 2022 г. сме можели да си купим 760 хляба от по 1 килограм с една средна заплата. Две години по-късно - 943 хляба, а в момента - 996.

През 2022 г. средната заплата е стигала за 552 литра дизел. 2024 г. - 950 литра дизел, докато в момента може да купим с една средна заплата 744 литра, което е повече от 200 литра по-малко спрямо ситуацията преди 2 години.