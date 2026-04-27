Нови цени на хляба в Хасково от днес. Причината са повишените разходи за горива. Вид хляб, който е сред най-масово продаваните и един от най-евтините, вече струва 95 евроцента при цена от 89 цента досега. Това е най-малкото поскъпване, тъй като при повечето видове хляб увеличението е около 10 евроцента.

По изчисления на производителите поскъпването е трябвало отдавна да стане факт, но досега са успявали да задържат цените. Това обаче вече било невъзможно.

Търговец от Хасковско споделя, че някои от клиентите били изненадани от повишението на цените.

"Всичко се оскъпява. Но имаме ли избор? Ще купуваме хляб, защото друго няма", сподели клиентка.