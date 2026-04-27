Един от най-евтините видове хляб вече струва 95 евроцента

Нови цени на хляба в Хасково от днес. Причината са повишените разходи за горива. Вид хляб, който е сред най-масово продаваните и един от най-евтините, вече струва 95 евроцента при цена от 89 цента досега. Това е най-малкото поскъпване, тъй като при повечето видове хляб увеличението е около 10 евроцента.

По изчисления на производителите поскъпването е трябвало отдавна да стане факт, но досега са успявали да задържат цените. Това обаче вече било невъзможно.

По-скъп хляб от понеделник в Монтана

Търговец от Хасковско споделя, че някои от клиентите били изненадани от повишението на цените. 

"Всичко се оскъпява. Но имаме ли избор? Ще купуваме хляб, защото друго няма", сподели клиентка. 

