Министерството на вътрешните работи предприема засилени мерки срещу незаконните автомобилни гонки и опасното шофиране по пътищата. Това заяви ресорният министър Иван Демерджиев след проведени мащабни полицейски операции в Пловдив и Пазарджик. По думите му в рамките на акциите са били проверени стотици автомобили и мотоциклети, като в Пловдив органите на реда са предотвратили подготвяна нелегална гонка .

Той подчерта, че проверките няма да се ограничат само до тези два града, а ще обхванат цялата страна. „От утре затягаме сериозно мерките. Обещахме да се борим с това явление и ще го направим“, посочи министърът.

По думите му усилията на МВР са концентрирани върху местата, където традиционно се организират или подготвят подобни състезания. Във всички структури на министерството вече са поставени конкретни задачи, а изпълнението им ще бъде под постоянен контрол. „Следим изпълнението им и ако някой не си е свършил работата, ще има кадрови промени“, предупреди Демерджиев.

Министърът коментира и текущи разследвания, свързани с политически фигури. „Тече активна проверка, насочена към Делян Пеевски и разходите, направени към него. Има обаче и други политици, които също са обект на разследване“, заяви вътрешният министър.

По темата за случая с прокурорския син Демерджиев съобщи, че по отношение на бащата са изпратени всички събрани материали до компетентните институции. „Води се кореспонденция по изясняване на операцията. Очаквам да бъдат повдигнати обвинения“, заяви той.

Редактор: Дарина Методиева