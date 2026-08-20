Най-малко петима души бяха убити при руски удари по Киев през изминалата нощ, а още един загина в Киевска област. Ранените в столицата са 23-ма.

Русия атакува с балистични ракети. Поразени бяха жилищни сгради, складове, лечебно заведение и училище, а части от Киев останаха без ток. По-рано шестима души загинаха и при руски атаки в Херсонска област.

Заради ударите Полша задейства военната си авиация за защита на въздушното пространство.

Мащабна акция за пране на пари в Украйна, Зеленски освободи заместник-ръководител на канцеларията си

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски освободи заместник-ръководителя на администрацията си Ирина Мудра. Решението дойде, след като домът ѝ беше претърсен при разследване за предполагаемо пране на пари. Официална причина за уволнението не беше посочена.

Редактор: Дарина Методиева