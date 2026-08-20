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Най-малко 10 труса разлюляха Южна Испания през изминалата нощ
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Заради ударите Полша задейства военната си авиация за защита на въздушното пространство
Най-малко петима души бяха убити при руски удари по Киев през изминалата нощ, а още един загина в Киевска област. Ранените в столицата са 23-ма.
Русия атакува с балистични ракети. Поразени бяха жилищни сгради, складове, лечебно заведение и училище, а части от Киев останаха без ток. По-рано шестима души загинаха и при руски атаки в Херсонска област.
Заради ударите Полша задейства военната си авиация за защита на въздушното пространство.
Мащабна акция за пране на пари в Украйна, Зеленски освободи заместник-ръководител на канцеларията си
Междувременно украинският президент Володимир Зеленски освободи заместник-ръководителя на администрацията си Ирина Мудра. Решението дойде, след като домът ѝ беше претърсен при разследване за предполагаемо пране на пари. Официална причина за уволнението не беше посочена.Редактор: Дарина Методиева
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