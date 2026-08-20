Снимка: БТА
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Очаква се двамата да обсъдят първите стъпки за подготовката на конкурса
Подготовката на „Евровизия” у нас тече с пълна сила. Вицепремиерът Иво Христов, който оглавява междуведомствения организационен комитет за провеждането на песенния конкурс, се среща с кмета на Бургас Димитър Николов.
Работната среща ще се проведе в сградата на общината. Очаква се двамата да обсъдят първите стъпки за подготовката на конкурса.
В момента тече и избора за талисман на „Евровизия”. Четири животни са в надпреварата - характерният за града гларус, световноизвестната капибара, розовото фламинго и морското конче.
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Вече стартираха и огледите на зала „Арена Бургас”, в която през май догодина ще се проведе шоуто. Започна и работата по терените, които ще бъдат част от инфраструктурата на „Евровизия 2027”.
ВСИЧКО ЗА ДОМАКИНСТВОТО НИ НА „ЕВРОВИЗИЯ” ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Ивета Костадинова
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