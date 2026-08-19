Снимка: Биляна Борисова, NOVA
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Вчера над 6000 бали със слама се запалиха край кравеферма
Безсънна нощ за пожарникарите в Монтанско. Вече повече от денонощие те се борят с огъня, обхванал над 6000 бали със слама край кравеферма между ломските села Станево и Ковачица.
Всяка една от балите тежи над 400 кг, а те били подредени във височина, което допълнително усложнява работата на пожарникарите.
Над 6000 бали със слама горят в ломското село Ковачица (ВИДЕО+СНИМКИ)
Добрата новина е, че вятърът стихна и няма опасност огънят да се прехвърли към съседните сгради, където се отглеждат повече от 1000 крави. От полицията в Монтана обясниха, че причините за пожара ще бъдат уточнени, след като огънят бъде потушен.
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