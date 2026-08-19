Безсънна нощ за пожарникарите в Монтанско. Вече повече от денонощие те се борят с огъня, обхванал над 6000 бали със слама край кравеферма между ломските села Станево и Ковачица.

Всяка една от балите тежи над 400 кг, а те били подредени във височина, което допълнително усложнява работата на пожарникарите.

Над 6000 бали със слама горят в ломското село Ковачица (ВИДЕО+СНИМКИ)

Добрата новина е, че вятърът стихна и няма опасност огънят да се прехвърли към съседните сгради, където се отглеждат повече от 1000 крави. От полицията в Монтана обясниха, че причините за пожара ще бъдат уточнени, след като огънят бъде потушен.