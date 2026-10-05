До момента не се потвърждават спекулациите, че убийството на Илиян Филипов е поръчково. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Димитър Балев в ефира на „Здравей, България“. Той призова да се вярва на официалната информация на полицията и прокуратурата по случая.

Дългогодишният висш полицейски служител в Пловдив, който е ръководил Криминалната полиция и Областната дирекция на МВР, коментира и възможни зависимости между икономически и политически среди в града. Беше поставен въпросът дали крупни бизнесмени и икономически групи са имали възможност да влияят върху политическия живот, изборните резултати или назначенията в полицията. Балев определи подобни твърдения като пресилени, но призна, че на регионално ниво съществуват определени влияния.

„Говорим за отношения, които по никакъв начин не затягат държавата. Да, има някакви влияния, но те са толкова незначителни, че не променят обществения живот, даже в Пловдив“, каза той.

Сред темите в разговора беше и случаят, станал известен публично с фразата „Колеги, прибирайте се“. Припомняме, че името на Илиян Филипов беше свързвано и с този скандал, който придоби широка известност покрай информация за провалена полицейска операция срещу предполагаеми контрабандни канали.

„Това е един много срамен случай за работата на службите и конкретно за Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. Аз съм работил в тази структура. Тогава беше абсолютно немислимо някой от ръководните служители от София да ти се обади и да спре дадена операция“, заяви той.

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По думите му не е изяснена цялата верига от решения около прекратяването на акцията. Балев не изключи и възможността случаят да има политически контекст.

„Едва ли един началник на отдел, който беше освободен заради този случай, може сам да вземе такова решение. Съгласен съм, че този случай трябваше да бъде разследван докрай и да излезе цялата информация. Виждаме, че това не е направено“, каза депутатът.

Като председател на Комисията за противодействие на корупцията той заяви, че ще провери докъде е стигнало разследването и при необходимост ще поиска допълнителна информация и материали.

Балев коментира и спора около твърденията за 36 фактури за полети на Делян Пеевски, за които се твърди, че са били платени от фирма „Спектрум“ с пари, отклонени от предвидените за мантинели.

„Надявахме се изслушването на министър Демерджиев в парламента да се случи в петък, но убийството в Пловдив пренареди програмата в Народното събрание. Тази седмица обаче министърът ще бъде изслушан. Надявам се най-накрая да изнесе всички факти и да спрат всякакви спекулации. Аз вярвам, познавайки г-н Демерджиев, че такива фактури има", каза Балев.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова