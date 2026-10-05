"Палестинското ислямистко движение "Хамас" никога повече няма да упражнява каквато и да било власт в Ивицата Газа". Това заяви днес израелският премиер Бенямин Нетаняху. Той направи изявлението си по време на церемония в памет на жертвите на нападенията от 7 октомври 2023 г.

Израел отбелязва днес национален ден на възпоменание (по еврейския календар - бел. ред.), като знамената на обществените сгради са спуснати наполовина.

"Постигнахме огромен напредък, но предстоят още мисии и ние възнамеряваме да ги изпълним", заяви израелският министър-председател на церемония във военно гробище в Йерусалим.

"Няма да има власт на "Хамас" в Газа", добави той, като обеща да продължи да преследва всеки, замесен в нападението, довело до смъртта на 1221 души от израелска страна.

Шестима убити при два израелски удара в ивицата Газа

Последвалата израелската офанзива в Газа е отнела живота на над 74 000 души, според контролираното от "Хамас" Министерство на здравеопазването в Газа.

"Що се отнася до Иран, няма да позволим на режима на аятоласите в Техеран да застрашава съществуването ни", добави Нетаняху, като заяви, че режимът е "по-слаб от всякога".

След прекратяването на огъня в Газа, обявено от президента на САЩ Доналд Тръмп през октомври 2025 г., политическото бъдеще на анклава остава несигурно. Израел, който все още контролира по-голямата част от Газа, отказва да изтегли силите си, докато не бъде потвърдено разоръжаването на "Хамас". От своя страна движението настоява за поетапно разоръжаване, а не за незабавно и едностранно предаване на арсенала си.

След нападението на 7 октомври 2023 г. Израел води сражения на няколко фронта, включително в Ливан срещу подкрепяното от Техеран ислямистко движение "Хизбула", както и срещу самия Иран.

Нетаняху също така обеща днес да продължи ударите срещу "Хизбула", за да "създаде възможност за мир с Ливан", чието население, по думите му, "в огромното си мнозинство желае мир" с Израел.

Редактор: Дарина Методиева