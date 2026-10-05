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Освен това, те са на възраст под 6 месеца, поради което не отговарят на изискванията за пътуване
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна на територията на страната 23 кучета, влизащи от Република Сърбия през ГКПП „Калотина“, след като при граничния контрол е установено, че животните не отговарят на изискванията за въвеждане от трета държава.
Сигналът за превозното средство е подаден от „Гранична полиция“ до дежурния официален ветеринарен лекар. При проверката е установено, че кучетата са на възраст под 6 месеца, поради което не отговарят на изискванията за пътуване.
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Освен това животните са били без инжектируеми транспондери (микрочипове) и без ветеринарни здравни сертификати.
Съставен е протокол за разпореждане за връщане, с който те са върнати на територията на западната ни съседка.Редактор: Никола Тунев
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