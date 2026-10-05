Продължават проверките на КЗП за цените на основните горива по бензиностанциите. От комисията отчетоха завишаване на цените на пропан-бутана в някои от проверените от тях обекти.

А по данни на търговци в понеделник стойността на колонките се запазва – средната е около 60 евроцента за литър. Литър бензин А95 се продава за 1,67 евро, най-масовият дизел – за 1,90 евро, а пропан-бутанът - за 60 евроцента.

КЗП: Надценките на пропан-бутана са скочили с 20%, при дизела и бензина са намалели

Според експерти се очаква още по-голям спад в цената на пропан-бутана, след като акцизът му е бил намален. „На 30 септември цената беше 69 евроцента за литър. На 1 октомври падна с повече от 10% - до 61 евроцента. Към 4 октомври е 60 евроцента. Тоест цената върви надолу. Това следва очакванията на правителството. По отношение на дизела и А95 - цените са такива, каквито пазарът ги диктува“, заяви изпълнителният директор на Българската петролна и газова асоциация Андрей Делчев.

Редактор: Станимира Шикова