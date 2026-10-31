При съмнение за инсулт пациентите не трябва да губят време в търсене на направление от личния лекар. Приемът в болница е по спешност, а най-правилната реакция е незабавно обаждане на телефон 112. Това обясни д-р Димитър Димов, който е главен специалист в Националната здравноосигурителна каса, в рубриката „Твоите здравни права“ на предаването „Пулс“ по NOVA NEWS.

По думите му НЗОК покрива болничната диагностика и лечение на инсулт, включително необходимите консултации с невролог, лабораторни и образни изследвания, както и медицинските процедури. При исхемичен инсулт, когато състоянието на пациента позволява, може да бъде приложено лечение за разграждане или механично отстраняване на кръвния съсирек.

„Целият път на диагностика и лечение се покрива от Здравната каса“, подчерта д-р Димов.

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Възстановяването след инсулт често продължава дълго, особено когато пациентът има затруднения с движението, говора или ежедневните дейности. Експертът обясни, че НЗОК заплаща и продължително болнично лечение по клинична пътека №254, която предвижда 20-дневен престой. То може да се проведе и в болницата, в която е осъществено първоначалното лечение, ако лечебното заведение разполага с необходимите структури.

След изписването пациентите могат да получат рехабилитация и в извънболничната помощ. За целта е необходимо направление №3 от личния лекар или наблюдаващия невролог. Специалист по физикална и рехабилитационна медицина преценява необходимата терапия, като курсът включва до 20 процедури.

Д-р Димов обърна внимание и на проследяването на пациентите след инсулт. През първата година то се извършва от невролог с до четири прегледа годишно. От втората година наблюдението преминава към общопрактикуващия лекар, който също извършва четири прегледа годишно и при необходимост насочва пациента към специалист. Проследяването продължава през целия живот. При поява на симптоми на деменция може да бъде назначена и консултация с психиатър.

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