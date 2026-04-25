Главният експерт в Националната здравноосигурителна каса д-р Димитър Димов разясни какви са възможностите за диагностика, лечение и проследяване на пациентите с бъбречни заболявания, както и какво покрива здравната система. Той гостува в рубриката „Твоите здравни права“.

Бъбречните заболявания често остават пренебрегнати, тъй като в много случаи протичат без ясно изразена болка или силен дискомфорт. Именно това е причината много пациенти да отлагат посещението при лекар. Обикновено пътят започва при личния лекар, който при съмнение насочва пациента към специалист - нефролог или уролог. След издаване на направление пациентът разполага с един месец, за да проведе прегледа, а при необходимост от контролен преглед в рамките на 30 дни не се изисква ново направление.

По отношение на лечението, д-р Димов подчерта, че съществуват нови терапии за хроничните бъбречни заболявания, които забавят развитието им. Част от тях обаче все още очакват окончателно въвеждане заради липсата на нов национален рамков договор. Въпреки това, Здравната каса покрива значителна част от съвременните медикаменти и терапии.

Пациентите с хронични бъбречни заболявания имат право на неограничен брой направления за специалист, стига те да не са в рамките на един и същи месец. Това позволява по-добър контрол и проследяване на състоянието им, което често изисква регулярни консултации.

При необходимост от болнично лечение приемът става с направление от личен лекар или специалист, а при спешни случаи - директно през спешно отделение. Всички необходими изследвания са включени в т.нар. клинична пътека, която представлява цялостен алгоритъм за лечение - от диагностиката до минималния престой в болница. Важно е да се знае, че този престой е минимален, а не фиксиран, и може да бъде удължен според състоянието на пациента.

От НЗОК покриват и съвременни хирургични методи като лапароскопските операции, като пациентите могат да дължат единствено част от някои специфични консумативи. При конвенционалната хирургия разходите са изцяло поети.

Особено внимание беше отделено на пациентите на диализа. При тях Здравната каса покрива напълно процедурите, медикаментите, както и транспорта до лечебното заведение. Тези пациенти са диспансеризирани и подлежат на ежемесечно проследяване, включително лабораторни изследвания и консултации.

Що се отнася до редките бъбречни заболявания, д-р Димов подчерта, че България не изостава от европейските стандарти. НЗОК финансира модерни терапии, включително скъпоструващи медикаменти и лечение след трансплантация, като имуносупресори.

Диспансеризацията е ключов елемент в грижата за тези пациенти. Честотата на прегледите и необходимите изследвания се определят според конкретното заболяване и неговата тежест. Пациентът има право свободно да избира специалист и може да го смени по всяко време, без ограничения, като за целта личният лекар издава ново направление.