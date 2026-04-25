Съществуват значителни доказателства, че микропластмасите и нанопластмасите се срещат в черния дроб на хората, както и в популациите на дивите животни на сушата и в океаните, пише Юрикалърт.

В момента експерти по околната среда и човешкото здраве проучват дали наличието на тези миниатюрни пластмасови частици в черния дроб предизвиква заболявания и допринася пряко за рязкото нарастване на случаите на чернодробни заболявания в световен мащаб. Статията на учени от новосъздадения Център по екологична хепатология към Университета в Плимут е публикувана в списание Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology.

След обстоен преглед на наличните проучвания, изследователите смятат, че има ясни доказателства, че излагането на микро- и нанопластмаси може да предизвика оксидативен стрес, фиброгенеза и възпаление при животни – симптоми, които наподобяват тези при напреднало чернодробно заболяване при хората.

Тъй като черният дроб действа като първата основна защитна бариера на организма, като преработва и детоксикира всичко, което човек консумира, тези частици имат явен потенциал за пренасяне на микробни патогени, определящи устойчивостта към противомикробни препарати, химически вещества, разрушаващи ендокринната система, и канцерогенни добавки в човешкия организъм.

Учените въвеждат концепция за увреждане на черния дроб, предизвикано от пластмаса, и призовават за усилени изследвания дали тя може да ускори прогресирането на свързаните с алкохола чернодробни заболявания, както и метаболитната дисфункция, свързана със стеатозната чернодробна болест, която засяга повече от един на трима души в световен мащаб.

Водещ автор на статията е Шилпа Чокши, професор по експериментална хепатология и директор на Центъра по екологична хепатология, която повече от две десетилетия ръководи изследвания за разработване на терапевтични средства за хронични чернодробни заболявания.

„Чернодробните заболявания нарастват в световен мащаб и понастоящем са причина за един на всеки 25 смъртни случая в света. Въпреки че утвърдените рискови фактори като затлъстяването и вредната употреба на алкохол остават основни причини, те не обясняват напълно мащаба или темпото на това нарастване. Това ни накара да обмислим допълнителни фактори на околната среда, включително микро- и нанопластмасите, които могат да взаимодействат със съществуващите болестни процеси и да усилват увреждането на черния дроб. Вече има силни доказателства, че пластмасите могат да се натрупват и да причиняват вреда на черния дроб при животните, което повдига важен въпрос – защо хората да са по-различни?“, казва проф. Чокши.

Редактор: Никола Тунев