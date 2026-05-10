10 май е посветен на хората, които се борят с автоимунното заболяване лупус. Това е диагноза, която се чува все по-често в последните години. Обикновено минават месеци, а понякога и години, докато хората разберат какво се крие зад умората им, болката в ставите или зад обрива, който "разцъфтява”, след като слънцето целуне кожата им.

Какви са изследванията, които поставят точната диагнозата, кои са най-новите терапии за пациентите и какво помага за влизане в ремисия на заболяването? Темата коментира ревматологът проф. д-р Румен Стоилов в предаването "Пулс” по NOVA NEWS.

"Кожните прояви са най-честите при пациентите с лупус. Те се обръщат към дерматолог, но обривът може да бъде различен. В някои случаи е трудно да се разграничи обрива при лупуса и псориазиса. Друга честа проява са болките в ставите", каза проф. Стоилов.

По думите му заболяването се среща основно при жени. "80% от пациентите са жени, като най-често се появява във възрастта между 30 и 35 години", обясни той.

"Диагнозата се поставя на базата на редица симптоми. Освен кожни проблеми и ставни болки, друг специфичен симптом са ниските нива на левкоцитите и лимфоцитите", заяви ревматологът.

