Двама души са арестувани с кокаин след гонка с полицията в София тази вечер. Акцията е проведена в квартал „Овча купел”.

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След кратко преследване на автомобил с пазарджишка регистрация, служителите на „Криминална полиция” при Шесто РУ са арестували шофьора и спътницата му. Това е станало около детска градина „Детелина”.

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За кратко е настанала суматоха в квартала, а граждани са подали и поредица от сигнали на тел. 112

Според полицията двамата арестувани са дилъри от популярните напоследък Телеграм групи. Открити са дози кокаин у тях.

Редактор: Петър Иванов