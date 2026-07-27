Снимка: iStock/Видео:"Ройтерс"
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Нападателят е задържан
Френската полиция арестува мъж, който е нападнал с нож три жени в района на Порт дьо Клиши в северен Париж, съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез.
По думите му нападателят е използвал два кухненски ножа срещу жените, които са на 19, 24 и 36 години. Две от тях са тежко ранени.
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Мъжът е бил обезвреден и арестуван от полицай, който по това време не е изпълнявал служебните си задължения. "Отдавам му заслужено признание, проявил е изключителна смелост", заяви Нуниез.
Мотивите за нападението засега са неизвестни. Според вътрешния министър самоличността на извършителя още не е потвърдена, тъй като при задържането си той говорел несвързано.Редактор: Иван Иванов
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