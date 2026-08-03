Агенция „Митници“, съвместно с офиса на Европейската прокуратура (EPPO) в България, в края на месец юли проведе действия по разследване, при които са задържани 12 контейнера със стоки за над 2 милиона долара. Сред тях са 3 800 технически литиево-йонни модулни съоръжения, крепежни елементи и документация за тях с общо тегло над 268 000 килограма, съобщават от пресцентъра Агенция "Митници".

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Снимка: Пресцентър на Агенция "Митници"

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Операцията е проведена в района на пристанищата в Бургас и Варна от екипи от разследващи митнически инспектори, определени от Министъра на финансите за разследващи органи по дела на Европейската прокуратура, и митнически органи от Централно митническо управление и териториалните дирекции Митница Бургас и Митница Варна.

Снимка: Пресцентър на Агенция "Митници"

Работата е част от водено разследване от Европейската прокуратура в Румъния за възможна измама с евросредства по два проекта за производство на литиево-йонни батерии и преработване на метални модулни конструкции на стойност около 10 милиона евро, съфинансирани от Европейския съюз.

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Снимка: Пресцентър на Агенция "Митници"

При действията си разследващите митнически органи са установили, че стоките следва да бъдат задържани, тъй като имат отношение към водено в Румъния разследване, както и за да бъде предотвратен опит да бъдат пренасочени и изнесени от страната.

Редактор: Станимира Шикова