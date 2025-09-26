Служители на Митнически пункт "Капитан Андреево" задържаха недекларирани 159 480 евро с левова равностойност 311 915,77 лева при две отделни проверки на товарни автомобили, излизащи от страната.

При един от случаите на 22 септември вечерта на пункта пристига товарен автомобил с чужда регистрация. Шофьорът– турски гражданин, декларира, че превозва групажна стока от Германия през България и Турция за Йордания. След извършен анализ на риска митническите служители селектират превозното средство за щателна митническа проверка, включително с рентген. При последвалия физически контрол ту откриват в шофьорската кабина зад тапицерията на задната стена укрити еврови банкноти. Установени са 109 480 евро с левова равностойност 214 124.27 лева.

При другия случай на 17 септември са открити недекларирани 50 000 евро с левова равностойност 97 791.50 лева. Валутата е била укрита в матрака на леглото в шофьорската кабина на товарен автомобил с турска регистрация, превозващ стока от Франция през България и Турция за Грузия.

По случаите са образувани досъдебни производства от разследващи митнически инспектори под надзора на Районна прокуратура – Хасково.

Редактор: Ивайла Митева