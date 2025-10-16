Мащабна организирана престъпна група, занимавала се с данъчни престъпления и пране на пари чрез внос на китайски стоки, беше разбита при съвместна акция на Софийската градска прокуратура и ГДБОП. По време на операцията са задържани 24 души. Нанесените щети на държавния бюджет се изчисляват на над 30 милиона лева, съобщиха от двете институции на извънреден брифинг в четвъртък.

Операцията е проведена на 14 октомври на територията на София и други градове в страната. В нея са участвали 60 разследващи полицаи, 40 полицейски екипа и служители на Националната агенция за приходите (НАП).

"Огромен брой веществени доказателства бяха иззети в хода на акцията, сред които множество мобилни телефони, множество документи, тефтери със записки, фактури, касови апарати, дебитни карти, часовници, големи парични суми на обща стойност над 300 000 лева в левова и еврова валута“, коментира говорителят на СГП Десислава Петрова.

В резултат на събраните доказателства, обвинения са повдигнати на осем от задържаните за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел. Сред тях има както български, така и чужди граждани. Четирима са сочени за ръководители на групата, а останалите четирима - за участници.

"Разследването датира от началото на юли тази година. Събран е огромен по обем фактически материал", заяви говорителят на СГП.

Групата е контролирала канал за доставка на китайски стоки - предимно дрехи, чанти, обувки и стоки за бита. След договаряне с китайски производители, стоките са пристигали с кораби на пристанище Пирея в Гърция, откъдето с камиони са били транспортирани до България.

За да избегнат плащането на дължимите мита и ДДС, участниците в схемата са използвали "порочни, неистински и преправени документи или такива с невярно съдържание", обясниха от прокуратурата. Стоките са били разпространявани на българския пазар предимно на територията на София, като продажбите са се осъществявали както през уебсайтове, така и в търговски обекти.

Прокуратурата ще внесе искания за постоянно задържане под стража за петима от обвиняемите. Двама от участниците в групата се издирват. На един от обвинените ще бъде наложена мярка "парична гаранция" поради силно влошено здравословно състояние, което не позволява престой в ареста.

Разследването продължава, като тепърва ще се установява пълният размер на щетата за фиска и е възможно обвиненията да бъдат разширени както по обхват, така и по отношение на броя на замесените лица.