Софийската градска прокуратура, Националната следствена служба и ГДБОП действаха в изпълнение на европейска заповед за разследване и четири заповеди за арест, издадени от властите във Франция. Причината – трансгранично пране на пари в утежнен състав според френското законодателство (съответстващо на особено големи размери в българското), корупционни практики и измами, свързани със спортни мероприятия, част от национални и световни календари и залози за тях. Задържаните по разследването са четирима. Те са български граждани, но част от тях имат и друго гражданство. Това заяви заместник-градският прокурор на София Ангел Кънев на брифинг в сряда.

"Става дума за спортни мероприятия, които са част от националните или международните календари на съответните федерации и попадат в съответните списъци на международните дружества, организиращи залози на спортни мероприятия”, допълни той.

Кънев обясни, че наказуемите действия са извършвани многократно.

Към момента задържаните за 72 часа не са обвиняеми у нас. Предстои прокуратурата да внесе в СГС искане за постоянен арест. Събрани са и необходимите доказателства.

Говорителят на НСлС Мариан Маринов посочи, че от френска страна са поискали да не се коментират параметрите на разследването. Българските власти работят по случая от края на април тази година. Откритите доказателства ще бъдат предоставени на френските власти, които ще преценят какви мерки да бъдат предприети спрямо конкретните лица, поясни Маринов.

Кънев каза още, че четиримата ще бъдат изправени пред съда във Франция, но това не означавало, че те са единствените обвиняеми. Става дума за трангранична престъпна група, в която участват много хора. Задържаните четирима не са най-ниско ниво или най-малкото звено във въпросната схемжа, каза още прокуротът.

Най-тежкото наказание по това обвинение според френските закони е 10 години затвор.

