Оръжията били укрити сред колети с бои и авточасти за Норвегия
Задържаха за срок до 72 часа турски гражданин, обвинен в контрабандно пренасяне на 198 огнестрелни пистолета и 120 пълнителя за патрони. Мъжът е заловен на 18 май на митническия пункт в Лесово.
Оръжията и пълнителите били укрити в товарен автомобил. Превозното средство пристигнало на входящото трасе на митническия пункт. В зоната за митнически контрол водачът е представил документи, че превозва колети с бои и авточасти от Турция за Норвегия през България.
След оперативен анализ митническите служители извършват щателна проверка на превозното средство, при която откриват в товара недекларирани 7 кашона, укрити сред колетите с декларирани стоки. Установено е, че кашоните съдържат 198 комплекта пистолети с празни пълнители, както и още 120 празни пълнителя за патрони, съобщават от Окръжна прокуратура-Ямбол.
Предстои държавното обвинения да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на обвиняемия.
