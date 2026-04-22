Очаква се прокуратурата и полицията в Пловдив да дадат подробности за задържания по случая с открити човешки останки в контейнер в града.

По първоначални данни арестът е извършен в жилищна сграда в близост до мястото, където на 8 април бяха намерени части от тяло.

Задържаха мъж във връзка с откритото разчленено тяло в контейнер в Пловдив



Припомняме, че до разкритието се стигна след сигнал на свидетел до 112, а районът, където бяха открити останките, беше отцепен от полицията. Извършени бяха огледи и разпити на живеещи там. Самоличността на жертвата и обстоятелствата около смъртта ѝ останаха неясни.

