Цените на петрола се насочиха надолу на азиатските пазари, след като се появиха сигнали за деескалация на напрежението между САЩ и Иран. Спадът дойде след съобщение от Пакистан, който е посредничил в преговорите между двете страни, че е постигнато споразумение за прекратяване на военните действия, съобщава „Би Би Си“.

По-късно американският президент Доналд Тръмп потвърди информацията и обяви, че договореността включва възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток - стратегически морски коридор, през който преминава значителна част от световния износ на суров петрол.

Цените на петрола с рязък спад след обявяването на спиране на огъня между Иран и САЩ

„Нека петролът потече!“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Реакцията на пазарите беше незабавна. Международният сорт „Брент“ поевтиня с близо 4% и се търгуваше за 84,02 долара за барел, докато американският лек суров петрол WTI отчете спад от 4,1% до 81,40 долара за барел.

Инвеститорите възприеха новината като сигнал за намаляване на риска от прекъсване на доставките от Близкия изток. Опасенията за сериозен недостиг на суровина бяха сред основните причини за рязкото поскъпване на петрола след началото на конфликта.

Цените на петрола падат след сигналите за деескалация между САЩ и Иран

Ормузкият проток беше практически блокиран малко след въздушните удари на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, което предизвика сериозни сътресения на енергийните пазари.

Преди избухването на военния конфликт цената на сорта Брент се движеше около 70 долара за барел. В разгара на напрежението обаче котировките достигнаха близо 120 долара за барел, подхранвани от опасения за продължителни нарушения в глобалните доставки на петрол.

Редактор: Цветина Петкова