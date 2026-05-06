Цените на петрола се понижиха за втори пореден ден на фона на засилващи се очаквания за частично възстановяване на доставките от Близкия изток, след като американският президент Доналд Тръмп даде сигнал за възможен напредък към мирно споразумение с Иран.

Фючърсите на сорта Brent, бенчмарк за Европа, спаднаха с около 1,2-1,9% до нива между 107 и 108,5 долара за барел, след по-силен спад от предходната сесия. Американският лек суров петрол също поевтиня с около 1,7-1,8% до приблизително 100,4-100,5 долара за барел, след като ден по-рано отчете близо 4% понижение.

Тръмп: Иран трябва да развее бялото знаме на капитулацията

Пазарната динамика беше повлияна от изненадващото изявление на Тръмп, че временно се поставя на пауза операцията по военноморски ескорт на търговски кораби през Ормузкия проток - част от инициативата, свързана с блокирани плавателни съдове в Персийския залив. Според него решението е резултат от напредък в преговорите за всеобхватно споразумение с Иран, макар от Техеран да няма официален коментар.

Сигналите за деескалация засилват надеждите за постепенно освобождаване на блокирани танкери и възстановяване на част от доставките към световния пазар. Въпреки това цените остават над ключовото ниво от 100 долара за барел, тъй като перспективите за траен мир остават несигурни, а нормализирането на търговските потоци би изисквало време.

Тръмп уточни, че военноморските сили на САЩ ще продължат ограниченията около иранските пристанища, което поддържа напрежението в региона. Именно тези ограничения, заедно с нарушените доставки, изтласкаха цените до най-високите им нива от март 2022 г. през миналата седмица.

На фона на геополитическите фактори, пазарът получи и допълнителна подкрепа от данни за спад на американските петролни запаси за трета поредна седмица. Според Американския петролен институт запасите от суров петрол са намалели с 8,1 млн. барела, бензиновите с 6,1 млн., а дестилатите с 4,6 млн. барела за седмицата до 1 май.

Редактор: Цветина Петкова