Случаите с разпространението на наркотици сред млади хора, включително трагедията в Струмяни, както и казусът с издирвания повече от година „прокурорски син“ с данни за теч на информация от системата, неизбежно ще намерят отражение в парламента. Това коментираха в ефира на „Твоят ден“ проф. Мария Пиргова, Георги Проданов и проф. Милена Стефанова.

Според Пиргова обаче обществото не трябва да очаква бързи резултати. „Това го знаем, няма нови неща за нас и за управляващите включително. Те сега поемат ръководството, смятат, че започват битка с тези явления, но едва ли ще могат да се преборят толкова бързо“, заяви тя. По думите ѝ ще са необходими „бързи и строги мерки“, а в МВР „кадрите трябва да се чистят“, защото системата дълго време е функционирала в условия на натрупани зависимости.

Скептицизъм към възможността за реална промяна изрази и Проданов. Според него проблемите са резултат от дългогодишен модел на управление и политически контрол върху институциите. Проданов заяви още, че остава скептичен към новата власт заради познатите лица и добави: „Тези хора няма да бъдат прогресисти, които да предложат различна визия за развитието на България.“

По-различна перспектива представи проф. Милена Стефанова, която предупреди, че проблемите не могат да бъдат разглеждани еднопластово. Според нея България е наследила както положителните, така и негативните модели на развитие. В същото време Стефанова отбеляза, че не бива да се губи доверие в младите хора и именно те трябва да бъдат поставени в центъра на обществените усилия. По отношение на управлението тя прогнозира, че кабинетът по-скоро ще се опита да балансира вече съществуващите мрежи, отколкото да ги разруши изцяло.

Темата за бюджета също раздели мненията. Проф. Пиргова не очаква сериозна промяна в рамките на настоящата финансова рамка: „Няма как да видим нещо различно. Ще се довършва бюджетът с допълнения и стари мерки.“ Проф. Стефанова от своя страна подчерта, че новата власт не е поискала традиционния толеранс от 100 дни и ще бъде оценявана бързо - най-вече по управленската си програма, конкретните срокове и реалните действия.

Редактор: Ралица Атанасова