Министър-председателят Румен Радев проведе среща в сградата на Министерския съвет с Артър Милик, който е изпълняващ длъжността помощник държавен секретар по европейските и евразийски въпроси в Държавния департамент на САЩ. Милик е на посещение в България.

По време на срещата бяха обсъдени теми от стратегическото партньорство между България и САЩ, както и предизвикателствата пред сигурността и в социално-икономически план, произтичащи от военните действия в Украйна и в Близкия изток. Радев и Милик коментираха и подходите за справяне с тях.

Редактор: Калина Петкова