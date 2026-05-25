Варненският окръжен съд постанови мярка „задържане под стража“ за двама 56-годишни украински граждани, обвинени в отвличане след стрелба в центъра на Варна, съобщиха от съда.

Разследването срещу тях започва на 8 май, когато двамата произвеждат изстрели в централната част на града. При инцидента рикоширал куршум ранява възрастна жена. След стрелбата мъжете напускат мястото с автомобил и се укриват първоначално в Слънчев бряг, където единият от тях разполага с жилище, а впоследствие се преместват в Пловдив, където са задържани и транспортирани във Варна.

Първоначално срещу тях е повдигнато обвинение за опит за убийство, но в хода на разследването са събрани нови данни, които водят до преквалифициране на обвинението в отвличане и противозаконно лишаване от свобода на мъж.

От съда посочват, че събраните до момента доказателства дават основание за обосновано предположение за съпричастност на обвиняемите към престъпленията. Магистратите приемат и, че при по-лека мярка съществува реална опасност те да се укрият или да извършат ново престъпление.

Като аргументи са посочени и факти, че двамата са чужди граждани без установени адреси в страната и без яснота относно трудова заетост. При претърсване в жилището на единия са открити и незаконно притежавани оръжия със заличени серийни номера.

Определението на Окръжния съд подлежи на обжалване.