Общо 46 души са били хоспитализирани с наранявания след преобръщане на туристически автобус в град Чанаккале, Северозападна Турция, съобщи вестник „Джумхуриет“. По информация на изданието те са в добро здравословно състояние.

Трима загинаха, а десетки пострадаха при катастрофа на автобус в Турция (СНИМКИ)

Автобусът е пътувал от Анкара и се е преобърнал в неделя сутрин на влизане в квартал "Бига" в Чанаккале, където е излязъл от пътя по неясни причини. На място са пристигнали множество линейки, които са отвели пострадалите в болница, като шофьорът на автобуса е сред хоспитализираните.

Полицията е започнала разследване по случая.

