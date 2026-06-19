Остро напрежение възникна между Италия и Съединените щати, след като американският президент Доналд Тръмп направи унизителни коментари по адрес на италианския премиер Джорджа Мелони след срещата на лидерите от Г-7.

Скандалът избухна, след като Тръмп заяви пред журналисти, че Мелони го е молила за обща снимка по време на форума.

„Джорджа Мелони ме молеше да се снимам с нея. Стана ми жал за нея“, каза американският президент. Той допълни още, че е разговарял с италианския премиер, но „не е бил длъжен да го прави“.

Тръмп посрещна Джорджа Мелони в имението си „Мар-а-Лаго“

Изказването предизвика незабавна реакция от страна на италианските власти. Мелони категорично отхвърли думите на Тръмп и ги определи като измислица.

„Твърденията на Доналд Тръмп са напълно измислени. Честно казано съм шокирана. Нито аз, нито Италия някога сме молили за подобно нещо“, заяви премиерът във видеообръщение, публикувано в социалните мрежи.

Особено остър беше италианският външен министър и вицепремиер Антонио Таяни, който обяви, че отменя планираното си посещение в САЩ на 21 и 22 юни. „Сериозните и обидни думи на президента Тръмп към премиера Джорджа Мелони обиждат цяла Италия“, написа Таяни в социалната мрежа X.

Джорджия Мелони е в САЩ в опит да изгради мост между Тръмп и ЕС

По-късно той заяви, че никой няма право да унижава Италия по подобен начин, независимо от съюзническите отношения между двете държави. Критики към американския президент дойдоха и от представители на различни политически сили в Италия.

Le gravi e offensive parole del Presidente Trump nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni offendono tutta l’Italia. Per questo motivo ho deciso di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 19, 2026

Държавният секретар в кабинета на премиера Джованбатиста Фацолари определи думите на Тръмп като поредна атака срещу европейски лидери.

„С тези неподходящи коментари той успя да направи Съединените щати непопулярни в голяма част от Европа, нанасяйки вреда не само на Европа, но и на самата Америка“, коментира Фацолари.

Лидерът на Движение „Пет звезди“ Джузепе Конте също осъди поведението на американския президент. „Напълно неприемливо е съюзническа държава да си позволява подобен тон към институционалните представители на Италия“, заяви Конте.

Подобна позиция изрази и лидерът на партия „Ационе“ Карло Календа. „Не вярвам Джорджа Мелони да е молила за каквото и да било. Тези обиди трябва да бъдат отхвърлени, защото накърняват достойнството на нацията“, каза той.

Редактор: Цветина Петкова