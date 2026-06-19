Принцеса Кейт впечатли със слънчогледова мрежеста шапка

В британския обществен календар нито едно събитие не може да се сравни с престижа, пищността и официалните протоколи за облекло на Royal Ascot. Членове на монархията махат от каретите, аристократите носят цилиндри, а екстравагантните шапки могат да скрият гледката на всеки ъгъл. 

В продължение на пет дни през юни около 300 000 посетители се насочват към хиподрума Аскот, западно от Лондон, за конното състезание, което датира от 1711 г. Кралят и кралицата пристигат с карета, теглена от коне, след което се настаняват в Кралското заграждение - специалната зона за наблюдение на състезанието.

СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО ВИЖТЕ ТУК

Всички гости на събитието трябва да са облечени по специален дрескод.

Тази година Royal Ascot започна на 16 юни и ще продължи до 20 юни. В него вече се включи и британското кралско семейство. Чарлз III и Камила се присъединиха към събитието на третия ден от старта, а принц Улиям и принцеса Кейт - на втория.

кралски дворСнимка: Getty Images

Принцесата впечатли всички със своята ярко жълта рокля и слънчогледова мрежеста капела. Принцът беше съчетал облекло си с това на Кейт - с жълта бутониера, костюм от три части и цилиндър.

Състезание за най-бързо корги се проведе в Шотландия

кралски дворСнимка: Getty Images

Към кралското семейство се присъедини и принцеса Ан, дъщерята на покойната кралица Елизабет II, и нейната дъщеря Зара Тиндал. 

Тиндал също е състезател по конна езда.

Звездата от „Дяволът носи Прада“ Стенли Тучи също стана част от събитието.

Изпълнителят на хитова песен You're beautiful Джеймс Блънт също беше сред публиката на Royal Ascot.

Звездата от "Министерството на неджентълменската война" Хенри Кавил също се появи, облечен като истински британски джентълмен.

Хенри КавилСнимка: Официален профил на Хенри Кавил в Inastagram

В своя профил в Instagram той написа: "Колосани яки, цилиндри и фракове - просто обикновен ден в Royal Ascot".

Редактор: Цветина Петрова

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