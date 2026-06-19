Снимка: Getty Images
Принцеса Кейт впечатли със слънчогледова мрежеста шапка
В британския обществен календар нито едно събитие не може да се сравни с престижа, пищността и официалните протоколи за облекло на Royal Ascot. Членове на монархията махат от каретите, аристократите носят цилиндри, а екстравагантните шапки могат да скрият гледката на всеки ъгъл.
В продължение на пет дни през юни около 300 000 посетители се насочват към хиподрума Аскот, западно от Лондон, за конното състезание, което датира от 1711 г. Кралят и кралицата пристигат с карета, теглена от коне, след което се настаняват в Кралското заграждение - специалната зона за наблюдение на състезанието.
Всички гости на събитието трябва да са облечени по специален дрескод.
Тази година Royal Ascot започна на 16 юни и ще продължи до 20 юни. В него вече се включи и британското кралско семейство. Чарлз III и Камила се присъединиха към събитието на третия ден от старта, а принц Улиям и принцеса Кейт - на втория.
Снимка: Getty Images
Принцесата впечатли всички със своята ярко жълта рокля и слънчогледова мрежеста капела. Принцът беше съчетал облекло си с това на Кейт - с жълта бутониера, костюм от три части и цилиндър.
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Снимка: Getty Images
Към кралското семейство се присъедини и принцеса Ан, дъщерята на покойната кралица Елизабет II, и нейната дъщеря Зара Тиндал.
Zara Tindall with the most perfect curtsy for King Charles. I just love her 🩷 pic.twitter.com/zBZJBFVE0H— British Royaltea (@BritishRoyaltea) June 16, 2026
Тиндал също е състезател по конна езда.
Zara Tindall smiles with her mother The Princess Royal, uncle and aunt The Duke and Duchess of Edinburgh 🤩— 🌻Sarahsecret (@sarahdiaryz) June 18, 2026
📸 Chris Jackson pic.twitter.com/IwIwOOBIih
Звездата от „Дяволът носи Прада“ Стенли Тучи също стана част от събитието.
Stanley Tucci spotted at Ascot! 👀— Virgin Media Sport (@VMSportIE) June 18, 2026
The 4th carriage getting plenty of attention at Ascot ✨#RoyalAscot | Live now on Virgin Media PLAY and Virgin Media One 📺#VMSport pic.twitter.com/YID67vxPnb
Изпълнителят на хитова песен You're beautiful Джеймс Блънт също беше сред публиката на Royal Ascot.
Звездата от "Министерството на неджентълменската война" Хенри Кавил също се появи, облечен като истински британски джентълмен.
Снимка: Официален профил на Хенри Кавил в Inastagram
В своя профил в Instagram той написа: "Колосани яки, цилиндри и фракове - просто обикновен ден в Royal Ascot".Редактор: Цветина Петрова
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