Украинският президент Володимир Зеленски определи въоръжените сили на страната като на практика „втората по сила армия в НАТО“, въпреки че Украйна не е член на Алианса, пише БТА. Пред журналисти той заяви: „НАТО се нуждае от нас. Това вече е факт, признат от държавните лидери на страните членки.” Според Зеленски украинската армия е доказала способностите си във войната срещу Русия, като се е превърнала в повече от равностоен съперник на руските въоръжени сили.

Президентът отбеляза, че стремежът на Украйна към членство в НАТО остава записан в конституцията на страната, въпреки че усилията за присъединяване временно са били поставени на пауза след опитите на САЩ да посредничат за прекратяване на войната. По думите му една от основните цели на Москва остава недопускането на Киев до западния военен съюз.

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Зеленски коментира и политическите амбиции на руския президент Путин, като заяви, че той ще остане на власт „до смъртта си“ и продължава да преследва целта за възстановяване на Съветския съюз. „Без Украйна това е невъзможно и затова е толкова трудно за нас, скъпи украинци“, каза украинският държавният глава.

Редактор: Ралица Атанасова