Пред европейските лидери Володимир Зеленски заяви, че Украйна трябва да влезе в Европейския съюз по ускорена процедура. Според украинския президент бъдещето на Европа – свободна, обединена и мирна – се решава чрез защитата на неговата страна.

Зеленски каза, че се надява чрез дипломация и натиск върху Русия войната да бъде спряна преди следващата зима, но за да стане това, са нужни координирани действия от Европа. А ако войната продължи, Украйна ще се нуждае от природен газ, дизелово гориво, оборудване за енергийната система и поне 300 зенитни ракети.

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„Путин иска всичко при нас да е в пламъци. Един безумец и партньорите му го разбират. Но Украйна е готова да преговаря с него въпреки всичко. А Европа трябва да се включи на пълни обороти, за да имаме силна позиция, да прилага санкциите без вратички, конфискации без изключения и да финансира Украйна”, коментира Зеленски.

Редактор: Мария Барабашка