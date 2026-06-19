Снимка: Правителствена пресслужба / Видео: Правителствена пресслужба
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По време на срещата беше обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона
Министър-председателят Румен Радев разговаря с президента на Украйна Володимир Зеленски, който е гост на заседанието на Европейския съвет в Брюксел, съобщиха от правителствената пресслужба.
По време на срещата беше обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия, заявиха от МС. Потенциалът за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България по отношение на производството на дронове също бе акцент по време на разговораРедактор: Иван Петров
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