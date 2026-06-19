Голяма част от Западна Европа беше обхваната от тежка гореща вълна, а температурите ще продължат да се повишават през следващите дни, което вероятно ще доведе до нови рекорди. В цяла Европа властите засилиха предупрежденията за екстремно време.

Франция беше силно засегната, което принуди стотици училища да променят графиците си. Метеоролозите предупредиха за „интензивна и продължителна“ гореща вълна, при която температурите в Париж може да надхвърлят 40 градуса за първи път през юнски ден.

Германските метеоролози заявиха, че части от страната трябва да бъдат в готовност за гръмотевични бури, градушки и проливни дъждове през уикенда.

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Метеоролозите потвърдиха, че Англия и Уелс вече са преживели най-горещата пролет от началото на измерванията, макар температурите във Великобритания да не се очаква да бъдат толкова високи, колкото в континентална Европа.

Испанската служба за гражданска защита предупреди за продължителен период на екстремна жега, който ще засегне по-голямата част от страната и Балеарските острови от неделя и през голяма част от следващата седмица.

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Великобритания, Франция, Швейцария, Германия и Испания повишиха нивата на предупреждение за следващите дни. Същото направиха и някои градове в Северна и Централна Италия.

Учените посочват, че климатичните промени, причинени от човешката дейност, усилват подобни екстремни явления. Горещите вълни, сушите и наводненията стават по-интензивни и по-чести. Настоящата гореща вълна вече е втората за годината за много райони и означава, че лятото започва за десетки милиони жители на Западна Европа с нов период на екстремни температури.

Редактор: Цвета Лазаркова