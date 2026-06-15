Рекордни температури в Антарктида през зимата тревожат учените. Температурата на Антарктическия полуостров достигна рекордните 15 градуса по Целзий в началото на юни, показват данни от аржентинска изследователска база. Стойността е значително над средната за месеца температура от минус 6 градуса и надминава предишния рекорд от 13 градуса, измерен през 1998 година.

Учени разкриха причината за внезапното изчезване на антарктическия морски лед

Според учените необичайно високите температури водят до ускорено топене на леда в района. Станцията отчита температури над нулата вече три поредни седмици. Изследователи съобщават още, че местността около базата е останала без снежна покривка през този период, което поражда опасения за сериозни последици върху полярната екосистема.

Полярен студ в Аржентина: Минусови температури и сняг в няколко провинции

Редактор: Станимира Шикова