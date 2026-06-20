Шофьор на лек автомобил блъсна служители на Агенция „Пътна инфраструктура” по време на работа на околовръстния път на Ботевград. Инцидентът е станал около 13:30 часа при пети километър в посока София, съобщиха от МВР, предава БТА.

По първоначална информация 69-годишен шофьор е преминал през обезопасителните конуси в участъка, където тримата работници са почиствали крайпътни храсти. Автомобилът е ударил и друга кола.

Пострадалите са транспортирани в болница. Най-тежко е състоянието на 50-годишен мъж, който е настанен за лечение с тежки наранявания. Към момента няма информация за състоянието на останалите двама пострадали.

На мястото на инцидента са изпратени екипи на полицията, а движението в района се регулира от служители на „Пътна полиция“. По случая се извършва разследване.

Редактор: Ралица Атанасова