Иран спази думата си пред САЩ след подписването на меморандума за прекратяване на огъня, който американският президент Доналд Тръмп обяви за прекратен, заяви днес иранският външен министър Абас Арагчи, предаде „Франс прес“.

„Досега Иран спази думата си“, написа Арагчи в X, като обвини Вашингтон, че е нарушил споразумението за прекратяване на огъня, възстановявайки икономическите санкции срещу Иран.

„Това нарушение се прибавя към други нарушения и погрешни стъпки, извършени от САЩ. Нека погледнем фактите в очите: уважение може да има само когато е взаимно“, добави той.

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Същевременно сателитни снимки показват, че Иран може би възстановява съоръжения, свързани с разработването на ядрени оръжия, съобщиха изследователи, цитирани от ДПА. Подобна дейност е наблюдавана през последните седмици във военния комплекс в Парчин, съобщи Институтът за наука и международна сигурност, който се занимава с въпросите на ядрената сигурност. Смята се, че именно в Парчин Иран е разработвал взривни устройства за ядрени оръжия.

Според изследователите обектът е бил поразен многократно в началото на войната в Иран, започнала на 28 февруари. След като първоначално сателитните снимки показаха разчистване на района, през последните седмици се появяват все повече признаци за трайно възстановяване на съоръженията. Сред тях са наличието на няколко бетоновоза и друго оборудване, използвано за окончателното запечатване на местата, поразени при ударите.

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Телевизия „Си Ен Ен“ е предоставила сателитните снимки и е извършила собствен анализ съвместно с института. В Исфахан, който Международната агенция за атомна енергия определя като най-важния склад за уран в Иран, не е установена подозрителна дейност, съобщава медията. Същото важи и за ядрените обекти в Натанз и Фордо.

Трите обекта бяха бомбардирани от САЩ миналата година. Президентът Доналд Тръмп нееднократно подчерта, че оттогава неговата администрация следи тези обекти изключително внимателно.

„Си Ен Ен“ съобщава и за признаци на възстановителни работи на други обекти, за които се смята, че са свързани с разработването на ядрени оръжия и балистични ракети. Сред тях е съоръжението в района на планината Пикакс, където според информацията се извършват дейности по развитие на ядрени способности в дълбоки подземни тунели. През последните седмици там многократно са били забелязвани камиони, които влизат в тунелите и след това ги напускат.

Съгласно рамково споразумение със САЩ за прекратяване на войната Техеран се ангажира да запази статуквото на своята ядрена програма. Иран също така обеща да се въздържа от разработването на ядрени оръжия.

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Редактор: Ивета Костадинова