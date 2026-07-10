За поредна нощ Съединените щати и Иран си размениха въздушни удари, въпреки уверението на президента Тръмп, че Техеран се е съгласил да продължи преговорите. По думите на американския държавен глава обаче, споразумението за мир е прекратено.

Ескалацията идва в момент, в който след 6 дни траурни шествия, Иран погреба върховния лидер аятолах Али Хаменей.

САЩ твърдят, че преговорите с Иран продължават въпреки ескалацията в Близкия изток

Той беше убит в началото на американско-израелската офанзива срещу Иран. Синът на Хаменей, Моджтаба, беше назначен за нов държавен глава, но не се е появявал публично, откакто беше обявен за върховен лидер през март.

Редактор: Цвета Лазаркова