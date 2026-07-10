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За поредна нощ страните си размениха въздушни удари
За поредна нощ Съединените щати и Иран си размениха въздушни удари, въпреки уверението на президента Тръмп, че Техеран се е съгласил да продължи преговорите. По думите на американския държавен глава обаче, споразумението за мир е прекратено.
Ескалацията идва в момент, в който след 6 дни траурни шествия, Иран погреба върховния лидер аятолах Али Хаменей.
САЩ твърдят, че преговорите с Иран продължават въпреки ескалацията в Близкия изток
Той беше убит в началото на американско-израелската офанзива срещу Иран. Синът на Хаменей, Моджтаба, беше назначен за нов държавен глава, но не се е появявал публично, откакто беше обявен за върховен лидер през март.Редактор: Цвета Лазаркова
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