Вашингтон продължава да търси дипломатически изход от кризата с Иран, въпреки рязкото изостряне на напрежението и размяната на удари през последните дни. Това заявиха представители на американската администрация.

По думите на американски официален представител контактите между двете страни не са прекъснати, а разговорите по техническите аспекти на евентуално споразумение продължават.

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„Съединените щати остават ангажирани с намирането на решение и преговорният процес продължава“, посочи източникът.

В същото време Вашингтон отправи остри критики към Техеран, като обвини иранските власти, че с последните си действия са нарушили в значителна степен рамката на договореностите между двете страни.

Дипломатическите усилия се развиват на фона на нова военна ескалация в региона. През последните дни американските сили нанесоха серия от удари по цели в Иран, след като Вашингтон обвини Техеран за нападенията срещу търговски кораби в района на Ормузкия проток.

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Последвалото напрежение се пренесе и извън територията на Иран. Кувейт и Бахрейн съобщиха за атаки срещу обекти на тяхна територия, което допълнително засили опасенията от разрастване на конфликта в Персийския залив.

Редактор: Цветина Петкова