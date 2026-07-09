Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че американските военни удари срещу Иран ще се засилят значително, ако Техеран продължи да атакува кораби в стратегическия Ормузки проток. Изявлението му дойде след нова серия американски атаки срещу ирански цели, предприети часове след като Вашингтон обяви временното споразумение за прекратяване на военните действия за приключено.

Тръмп направи коментарите си по време на пътуването си до Великобритания след участието в срещата на върха на НАТО в Турция. В публикация в социалната мрежа Truth Social той определи последните американски удари като „възмездие“ за атаките срещу корабоплаването в Ормузкия проток.

Ново изостряне на конфликта: САЩ нанесоха удари по Иран, Техеран заплашва с масирана ответна атака

„Това е възмездие за вчерашния обстрел на кораби от страна на Иран. Ако той се повтори, ще стане още по-лошо“, написа американският президент, публикувайки снимка от бомбардировка над иранска територия.

По-късно, на борда на президентския самолет Air Force One, Тръмп повтори предупреждението си пред журналисти и заяви, че Вашингтон ще отговаря многократно по-силно на всяка бъдеща иранска атака. „Току-що ги ударихме много силно. Всеки път, когато ни ударят, ние ще ги ударим 20 пъти“, каза той.

По-рано Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи, че американските сили са започнали нова вълна от удари срещу Иран. Според командването операцията има за цел да отслаби способностите на Ислямската република да застрашава свободата на корабоплаването в Ормузкия проток - един от най-важните морски транспортни коридори в света.

В същото време американският президент заяви, че иранската страна е потърсила контакт с Вашингтон с цел постигане на договореност. „Иранците се обадиха и отчаяно искат да сключат сделка“, каза Тръмп пред репортери.

Той обаче постави под съмнение надеждността на евентуално споразумение. „Не знам дали има смисъл да се сключва сделка с тях. Не знам дали след това ще я спазят“, добави американският лидер.

Попитан защо Иран атакува граждански кораби, ако действително се стреми към преговори, Тръмп отговори, че иранските ръководители „са малко побъркани“.

Ескалация на напрежението: Техеран заплаши САЩ с „дълги и болезнени удари“

Иранската страна реагира остро на новите американски удари и заплахи. Външният министър Абас Арагчи заяви, че преговорите за окончателно споразумение няма да продължат, докато Вашингтон отправя военни заплахи към Ислямската република. Главният ирански преговарящ със САЩ Мохамад Багер Галибаф подчерта, че Ормузкият проток няма да бъде отворен под натиск.

Ескалацията се развива в момент, когато Иран се подготвя за последния ден от траурните церемонии по изпращането на покойния върховен лидер аятолах Али Хаменей. Очаква се тленните му останки да бъдат погребани в родния му град Машхад.

Редактор: Цветина Петкова