По-високите температури и по-сухият климат, предизвикани от климатичните промени, могат да доведат до почти двойно увеличение на сметките за вода в някои градове до средата на XXI век, съобщи сайтът EurekAlert, като цитира изследване на учени от Станфордския университет, публикувано в списание Nature Sustainability.

Според авторите това е първото изследване, което цялостно моделира как климатичните промени, инвестициите във водната инфраструктура и потреблението на домакинствата могат едновременно да задълбочат проблема с достъпността на водоснабдителните услуги.

Европа преживява повече горещи вълни от преди десетилетия, предупреждава експерт

Изследователите предупреждават, че засушаването и намаляващите водни ресурси ще наложат изграждането на скъпи съоръжения, включително инсталации за обезсоляване на морска вода и системи за повторно използване на отпадъчни води.

Разходите за тези проекти вероятно ще бъдат прехвърлени върху потребителите чрез по-високи цени на водата, което може да постави много домакинства с ниски доходи в сериозни финансови затруднения.

За целите на изследването е използван модел, базиран на данни от водоснабдителната система на град Санта Крус в щата Калифорния. Екипът е анализирал различни сценарии за промени в климата, инвестиции във водна инфраструктура, ценова политика и потребление на домакинствата.

Червен код в Испания: Температурите ще надхвърлят 40 градуса в три региона

Резултатите показват, че при по-сух климат средните сметки за вода в Санта Крус могат почти да се удвоят до средата на века. Делът на домакинствата, чиито разходи за вода надхвърлят препоръчвания от Агенцията за опазване на околната среда на САЩ праг за достъпност, може да нарасне от 19% до 35%.

Изследването показва още, че различните стратегии за инвестиции във водоснабдителната инфраструктура водят до различни резултати. Ранното изграждане на големи мощности за обезсоляване осигурява по-надеждно водоснабдяване, но значително увеличава разходите за потребителите. Отлагането на подобни инвестиции запазва сметките по-ниски, но повишава риска от недостиг на вода при продължителни засушавания.

Нова гореща вълна заплашва Франция: Жегите взеха хиляди жертви, здравната система е под огромен натиск

Авторите отбелязват, че разработеният модел може да бъде приложен и в други градове със сходни предизвикателства, сред които Лос Анджелис, Сан Диего, Сан Франциско, Кейптаун и Мелбърн.

Според изследователите при сегашните модели за финансиране и регулиране мерките за адаптация към климатичните промени и достъпността на водоснабдяването все повече влизат в противоречие. Те смятат, че гарантирането на надежден достъп до вода ще изисква намеса на щатските и федералните власти, която надхвърля възможностите на отделните водоснабдителни дружества.

Редактор: Никола Тунев