Испанската метеорологична агенция обяви най-високата, червена степен на тревога за горещини в три източни региона на страната и предупреди, че температурите ще надхвърлят 40 градуса.

Очаква се Арагон, Каталуния и Валенсия да бъдат сред най-тежко засегнатите от новата гореща вълна, която тази седмица обхваща Южна Европа. Синоптиците прогнозират, че екстремните жеги ще продължат поне до четвъртък.

Западна Европа е в хватката на екстремни горещини, има и смъртни случаи

Властите напомнят, че червеният код означава възможност за „много сериозни последици” за здравето на хората, както и повишен риск за имуществото.

Редактор: Мария Барабашка