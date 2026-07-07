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Най-засегнати от екстремната гореща вълна ще бъдат Арагон, Каталуния и Валенсия
Испанската метеорологична агенция обяви най-високата, червена степен на тревога за горещини в три източни региона на страната и предупреди, че температурите ще надхвърлят 40 градуса.
Очаква се Арагон, Каталуния и Валенсия да бъдат сред най-тежко засегнатите от новата гореща вълна, която тази седмица обхваща Южна Европа. Синоптиците прогнозират, че екстремните жеги ще продължат поне до четвъртък.
Западна Европа е в хватката на екстремни горещини, има и смъртни случаи
Властите напомнят, че червеният код означава възможност за „много сериозни последици” за здравето на хората, както и повишен риск за имуществото.Редактор: Мария Барабашка
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