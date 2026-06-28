Западна Европа е в хватката на екстремни горещини. Температури на места над 40 градуса поставиха рекорди, затвориха училища, нарушиха транспорта и електроснабдяването. Взеха и жертви.

Една от страните с много високи температури е Германия, където на много места климатици няма. За втори пореден път в страната отчетоха най-високата температура, измервана някога. Рекордът е 41,5 градуса, засечен от станция в Долна Саксония.

В произволен ден от изминалата гореща седмица според сайта на "Вентъскай" на места температурата е 35 градуса. Недостигът на вода в някои региони на страната се превръща в проблем. В Щутгарт, ако някой взима вода за лични цели от водоеми, го грози глоба до 100 000 евро. Нивата на реки, които са транспортни артерии пада, което затруднява стокообмена. А толкова високите температури се превръщат в риск за здравето ни.

Европа в плен на жегите: Температурни рекорди и кодове за екстремни горещини (ВИДЕО)

Доктор Мария Дамянова, която от повече от 20 години е в Германия си спомня такава дълга поредица от горещи юнски дни, но през далечната 2008 година. "Когато учех за първи държавен изпит, беше много, много горещо Жегите започнаха края на май и началото на юни и продължиха почти до средата на август. Налагаше се дори да взимам ключ за общите помещения в мазето, за да се подготвям за изпитите", спомня си д-р Мария Дамянова, общопрактикуващ лекар, хранителна терапия и холистична медицина.

Във Франция също на места температурите са 40 градуса. Ситуацията там вече изглежда почти апокалиптична. Последните три дни от работната седмица се оказаха най-горещите дни в историята на измерванията в страната от 1947 година насам. 72 департамента бяха поставени под червен код, а предупреждението засяга над 50 милиона души.

Броят на свързаните с жегите смъртни случаи във Франция вече се измерва със стотици, а вероятно и с хиляди, съобщават властите. От сряда насам са регистрирани "около 1 000 смъртни случая повече от обичайното“, съобщи Националната агенция за обществено здраве в първия си отчет по въпроса. "На 24 юни са регистрирани над 1 200 смъртни случая – от всички причини – а на 25 и 26 юни – над 1 400 смъртни случая дневно“, съобщиха от службата. И добавят: "За сравнение, през април и май се отчитаха около 900 до 1 000 смъртни случая дневно".

Жегата блокира училища, влакове, фабрики и дори Лувъра, който затвори по-рано. В Париж дори забраниха употребата на алкохол по улиците на града, извън ресторантите.

От Лондон до Виена: Опасни жеги в Европа, затварят училища и туристически обекти

Необичайно Френската Ривиера се оказа едно от най-прохладните места в страната, но за сметка на това в Париж жегата създаде необичайни гледки. По улиците могат да се видят пожарникари, които разполагат специални охлаждащи вани с вода за хора, получили топлинен удар. Климатизираните помещения са почти препълнени. Дори сватбени зали се превръщат във временни убежища от горещината, за хора, чиито домове не са адаптирани за екстремно високите температури. Заради горещините властите разрешиха някои паркове да останат отворени през цялата нощ, а много хора се възползваха за да нощуват под открито небе.

В съседна Испания данните показват температури на места от 36 градуса. Там над 200 души изгубиха живота в последната гореща вълна. Бяха регистрирани и двата най-горещи юнски дни в историята на страната от 1950та година.



"Облечена съм изцяло в бяло, защото е много горещо. и нося малкия си електрически вентилатор навсякъде, където отивам. И винаги пия много вода", твърди Хейли Сесарио, турист.

В Италия температурите на места достигат 35 градуса. С 8 хиляди километра крайморска граница жителите на Апенините са доста привилегировани и лесно могат да отскочат до морето дори и извън отпускарския период. От няколко години насам при покачване на температурите в страната се задейства термо=климатичен режим. Сменя се работното време, особено за хора работещи на открито, а някои дейности дори се спират. И въпреки отренираните навици и Италия отбеляза проблеми с железниците и със засилен брой обаждания в бърза помощ.

Горещата вълна в Европа претоварва болници и спира масови събития

Последните няколко лета в Италия бяха жарки с над 35 градуса на сянка и някак си хората в Южна Европа се адаптираха. Почти всеки дом е климатизиран, климатици има и в институциите, заведенията, магазините. Повечето ресторанти на открито са със специални охладители, а и режимът и социалният живот е съобразен с температурите. В най-топлите часове по улиците ще видите само чужденци и туристи.



Около Лондон температура е 32 градуса. Във Великобритания в продължение на два дни също се стигна до невиждани за юни температури, което доведе до сериозни затруднения във функционирането на страната.



Над 2400 училища бяха затворени, а шест болнични тръста обявиха извънредно положение, след като жегата в тях се оказа непоносима, за да продължат да работят. Повечето сгради на Острова не разполагат с климатици, тъй като рядко се стига до такива горещини. Лондонската бърза помощ обяви, че тази седмица е трябвало да реагира на най-голям брой животозастрашаващи спешни случаи в историята си. Стотици влакове бяха отменени превантивно, за да се спасят нагретите релси от деформиране. В някои градове пък започна разпръскването на пясък по улиците, тъй като асфалтът им се размекна от жегата и станаха опасен за шофиране.

Отчетоха 46 градуса по Целзий в Испания и Португалия

Оказаха се правилни и очакванията на синоптиците в Чехия. Най-високата температура измервана някога в страната вече е 40,8 градуса. Толкова беше в станция северно от Прага.

А в Швейцария за трети пореден ден отчитат най-висока температура за юни месец. Рекордът от 39 градуса вече принадлежи на Базел.

Заради горещините някои туристи промениха плановете си потърсиха спасение в Скандинавските държави.



"Мислехме да пътуваме до Хърватия, но дойдохме в Швеция, защото тук е по-хладно. Точно затова сме тук", твърди Катерина Рексинг, турист.

Рекорд отчете и Дания. В градче до Орхус бяха регистрирани 37 градуса. Досегашния рекорд беше с 0,6 градуса по-малко и беше поставен преди 50 години.



Метеоролозите са категорични, че подобни горещи вълни ще зачестяват в бъдеще, а апелите към обществата са да не подценяват превенцията.