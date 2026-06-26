Власти в Европа забраниха продажбата на алкохол и провеждането на големи празненства този уикенд, заради смъртоносната гореща вълна в Европа, която се очаква да се измести на изток и да засегне 150 милиона души с температури над 35 градуса.

Медици във Великобритания и Франция предупредиха, че болниците са под натиск заради жегата и ръста на спешните повиквания. Лондонската служба за спешна помощ съобщи, че екстремната жега е довела до най-големия брой животозастрашаващи спешни повиквания за един ден. Във Франция посещенията в спешните отделения по причини, свързани с жегата, са се увеличили четири пъти, а случаите на сърдечен арест са нараснали рязко, съобщи здравното министерство.

Снимка: БГНЕС, EPA/Andy Rain

Първата гореща вълна за годината отне живота на 212 души в Испания

Най-малко 55 души са се удавили във Франция по време на тежката гореща вълна, съобщи министърът на спорта Марина Ферари, като предупреди, че броят на жертвите може да нарасне. По-рано тази седмица премиерът Себастиен Лекорню съобщи, че от 18 юни насам са се удавили 40 души, много от които млади хора. По думите му голяма част от инцидентите са станали при къпане на неохраняеми места, където хората са търсели спасение от екстремните горещини.

Германската метеорологична служба DWD предупреди за „силен до екстремен топлинен стрес в почти всички части на страната“, като е вероятно да бъдат подобрени температурни рекорди.

Рекордната гореща вълна в Испания е причинила смъртта на 327 души от миналата неделя насам, сочат данни на Института по здравеопазване „Карлос III“.

В Италия 18 града са с червен код. Властите предупредиха, че ниското ниво на река По създава риск от суша.

Снимка: БГНЕС, EPA/Alessandro Di Marco

Опасни жеги в Европа, затварят училища и туристически обекти

Голяма част от Нидерландия е с червен код, като властите препоръчаха хората да пътуват само при необходимост, а повечето училища бяха затворени. Организаторите отмениха четиридневния техно фестивал Defqon.1 в Централна Нидерландия.

Словакия прогнозира температури до 36 градуса. В Братислава басейните обявиха удължено работно време, а властите разположиха цистерни с питейна вода.

Чехия и Унгария са с червен код за уикенда, като се очакват температури до 40 градуса. Унгарският премиер Петер Мадяр заяви, че властите подготвят милиони бутилки питейна вода за евентуално раздаване на населението и призовават жителите да пестят вода.

Учените посочват, че повтарящите се горещи вълни са ясен белег за глобалното затопляне, причинено от изгарянето на изкопаеми горива, и ще стават по-чести, по-продължителни и по-интензивни.

Снимка: БГНЕС, EPA/Alessandro Di Marco

Европа се задъхва от жега, очакват се нови температурни рекорди

Заместник-директорът на Службата на ЕС за климатични промени „Коперник“ Саманта Бърджис заяви, че горещото време се дължи на „топлинен купол“ от задържан въздух от Северна Африка в ниско разположена система с високо атмосферно налягане.

Максималните температури се очаква да надхвърлят 30 градуса за повече от 420 милиона души в Европа без Турция, което е около 70% от населението.

Редактор: Цвета Лазаркова