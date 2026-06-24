Европа е изправена пред една от най-тежките горещи вълни през последните години. Рекордните температури вече нарушават ежедневието на милиони хора, затварят училища и туристически обекти и поставят под натиск енергийните системи на редица държави.

Председателят на Междуправителствения панел по климатичните промени Джим Скеа предупреди, че настоящите екстремни горещини надхвърлят част от досегашните научни прогнози и са поредно доказателство за ускоряващите се климатични промени.

Европа се задъхва от жега, очакват се нови температурни рекорди

Австрия въведе най-висока степен на предупреждение за горещо време в източните райони на страната, включително във Виена, където през следващите дни температурите може да преминат границата от 40 градуса. Властите призоваха хората да избягват продължителен престой на открито.

Световната здравна организация също алармира за сериозните рискове за здравето, особено за възрастните хора, децата и хронично болните. Според генералния директор на организацията Тедрос Аданом Гебрейесус екстремните горещини вече водят до затваряне на училища и изискват спешни инвестиции в по-устойчиви здравни системи.

По оценки на АФП около 94 милиона души в Европа ще бъдат изложени на температури над 35 градуса, а над 350 милиона жители на континента ще живеят при стойности над 30 градуса през следващите дни.

Безпрецедентни предупреждения във Франция, докато жегата обзема Европа

Във Великобритания беше обявен рядко използваният червен код за опасни горещини. Очаква се температурите в части от Англия да достигнат до 40 градуса, което е необичайно за сезона.

Франция също е сред най-засегнатите държави. Заради жегите хиляди ученици получиха нови дати за матурите си, а рекордните температури доведоха и до прекъсване на електрозахранването за десетки хиляди домакинства в северозападната част на страната.

Горещините принудиха някои от най-посещаваните туристически обекти в Европа да ограничат достъпа на посетители. В Париж Айфеловата кула и музеят „Лувър“ съкратиха работното си време, а белгийският Атомиум също въведе временни ограничения.

В същото време работници във френския автомобилен сектор започнаха да приключват смените си по-рано заради тежките условия на труд при високите температури.

Европа в плен на жегите: Температурни рекорди и кодове за екстремни горещини (ВИДЕО)

Франция отчете и исторически температурен рекорд. Националният температурен индекс достигна 29,8 градуса – най-високата средна стойност, регистрирана от началото на измерванията през 1947 година, надминавайки досегашните рекорди от 2003 и 2019 година.

Редактор: Цветина Петкова