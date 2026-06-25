Първата гореща вълна за годината отне живота на около 200 души в Испания, предаде ЕФЕ. По оценки на испанската система за наблюдение на дневната смъртност (MoMo), по време на първата за годината гореща вълна, която започна в неделя и се очаква да отшуми в петък, вследствие на високите температури са настъпили 212 смъртни случая. Най-засегнати са регионите в централната и в северната част на иберийското кралство.

В четвъртък е отчетена най-високата смъртност - 95. В понеделник и вторник – най-топлите дни, регистрирани в Испания от Държавната метеорологична агенция за този месец от годината поне от 1950 г., е имало съответно 38 и 66 починали.

По първоначална информация повече от половината от свързаните с високи температури смъртни случаи за месец юни са настъпили по време на горещата вълна. През май е имало 101 смъртни случая, свързани с екстремна горещина – най-високият брой за този месец, откакто се води статистика.

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Експерти предупреждават, че горещите вълни в Испания започват все по-рано през годината и макар все още да няма окончателни резултати, според предварителни заключения от изследване на Националния статистически институт „колкото по-рано те започват, толкова по-голямо влияние оказват върху смъртността“.

Най-уязвими при високите температури са хората над 65 години, а особено уязвими са тези над 85 години и страдащите от хронични заболявания – част от тази група са 148 души, починали през горещата вълна.

Редактор: Ивайла Маринова