В Париж през последните 24 часа са регистрирани 25 случая на сърдечен арест, при обичайни под 10 за денонощие. Това съобщи кабинетът на френския министър на здравеопазването Стефани Рист по време на брифинг за последиците от горещата вълна.

„Започваме да регистрираме, както и очаквахме, първите смъртни случаи, които вероятно са свързани с екстремно високите температури”, заявиха от кабинета на министъра.

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Здравните власти предупреждават, че рискът не е само за най-уязвимите групи. „Това не засяга само възрастни хора, страдащи от обезводняване, а и млади хора, при които настъпва сърдечен арест”, допълниха оттам.

От здравното министерство уточниха още, че спешните отделения в цяла Франция отчитат четири пъти повече пациенти с оплаквания, свързани с горещините, в сравнение с обичайното.

Редактор: Мария Барабашка