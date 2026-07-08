Подготвена ли е Западна Европа за екстремните горещини

Статистически може да се види, че напоследък горещите вълни в Европа са повече, отколкото през 60-те и 70-те години. Това заяви в студиото на „Пресечна точка” експертът по околна среда и ресурси Боян Рашев. 

В Западна Европа видяхме жеги, които са нехарактерни. Във Великобритания имаше голяма жега. Там бяха абсолютно неподготвени за нещо такова. Училищата не работеха, защото нито едно от тях няма климатик, а в метрото много малко от влаковете имат климатици”, посочи той. 

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Експертът коментира още, че Западна Европа не е подготвена за подобни жеги. „Точно Германия, Франция и Великобритания са държавите, които непрекъснато обясняват как има изменение на климата, как ще става по-горещо и трябва да сме готови, само че точно те са готови най-малко”, заяви Рашев. Той допълни, че в един голям град температурата се вдига неимоверно много. По думите му неслучайно най-важното нещо е да има повече дървета и паркове. 

Ако говорим за България, у нас лятото е напълно нормално за момента. Има си нормалните поройни дъждове, има топли дни, кой знае какви жеги не сме видели. Относително много вода има и в язовирите”, уточни той. Експертът отбеляза, че София е една от столиците на Европа с най-много паркове. „Ние сме много по-подготвени от гледна точка на климатизация”, добави той.

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На този фон Франция все още преживява убийствени жеги. Кореспондентът на NOVA във Франция Петя Желева посочи, че в различни градове в страната, сред които Ница и Париж, са изградени множество зелени площи, които помагат на хората да се справят с високите температури.

По думите ѝ Франция в момента се намира в разгара на втората гореща вълна за сезона. Температурите на Френската ривиера достигат около 35 градуса, докато в Париж са отчетени рекорди от 41 до 42 градуса. В Лион и други части на страната живакът е стигал дори до 43 градуса.

Желева припомни, че една от най-опустошителните горещи вълни във Франция е била през 2003 г. Тогава е установено, че високите температури са довели до смъртта на близо 15 хил. души. Тя допълни, че във Франция климатиците често се възприемат като нещо, което консумира голямо количество енергия, което е довело до по-негативно отношение към тях.

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Редактор: Ивета Костадинова

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