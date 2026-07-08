Статистически може да се види, че напоследък горещите вълни в Европа са повече, отколкото през 60-те и 70-те години. Това заяви в студиото на „Пресечна точка” експертът по околна среда и ресурси Боян Рашев.

„В Западна Европа видяхме жеги, които са нехарактерни. Във Великобритания имаше голяма жега. Там бяха абсолютно неподготвени за нещо такова. Училищата не работеха, защото нито едно от тях няма климатик, а в метрото много малко от влаковете имат климатици”, посочи той.

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Експертът коментира още, че Западна Европа не е подготвена за подобни жеги. „Точно Германия, Франция и Великобритания са държавите, които непрекъснато обясняват как има изменение на климата, как ще става по-горещо и трябва да сме готови, само че точно те са готови най-малко”, заяви Рашев. Той допълни, че в един голям град температурата се вдига неимоверно много. По думите му неслучайно най-важното нещо е да има повече дървета и паркове.

„Ако говорим за България, у нас лятото е напълно нормално за момента. Има си нормалните поройни дъждове, има топли дни, кой знае какви жеги не сме видели. Относително много вода има и в язовирите”, уточни той. Експертът отбеляза, че София е една от столиците на Европа с най-много паркове. „Ние сме много по-подготвени от гледна точка на климатизация”, добави той.

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На този фон Франция все още преживява убийствени жеги. Кореспондентът на NOVA във Франция Петя Желева посочи, че в различни градове в страната, сред които Ница и Париж, са изградени множество зелени площи, които помагат на хората да се справят с високите температури.

По думите ѝ Франция в момента се намира в разгара на втората гореща вълна за сезона. Температурите на Френската ривиера достигат около 35 градуса, докато в Париж са отчетени рекорди от 41 до 42 градуса. В Лион и други части на страната живакът е стигал дори до 43 градуса.

Желева припомни, че една от най-опустошителните горещи вълни във Франция е била през 2003 г. Тогава е установено, че високите температури са довели до смъртта на близо 15 хил. души. Тя допълни, че във Франция климатиците често се възприемат като нещо, което консумира голямо количество енергия, което е довело до по-негативно отношение към тях.

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Редактор: Ивета Костадинова