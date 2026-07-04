Франция се подготвя за нова гореща вълна още през предстоящия уикенд, след кратко захлаждане, което донесе временно облекчение на хората. Властите предупреждават, че страната все още не се е възстановила от последиците на последните екстремни температури, които поставиха под сериозно напрежение здравната система.

Според здравните власти само за периода между 22 и 28 юни са регистрирани 2025 допълнителни смъртни случая, свързани с горещата вълна. Очаква се броят на жертвите да нарасне, тъй като окончателните данни все още не са обработени.

Последиците от жегите вече се усещат и в погребалния сектор. Погребалните агенции около Париж работят на предела на възможностите си, а крематориумите са претоварени. По думите на погребалния агент Зуайер Хертели, ако днес бъде заявена кремация, най-ранната свободна дата е 10 юли. Това означава, че телата трябва да останат в погребалните домове, докато бъдат извършени необходимите процедури.

Западна Европа е в хватката на екстремни горещини, има и смъртни случаи

Президентът на организацията SOS Médecins д-р Себастиен Шопен обясни, че най-тежките последици от горещите вълни не настъпват веднага. По думите му най-уязвимите пациенти започват да се влошават четири до пет дни след началото на екстремните температури, когато организмът вече е силно изтощен. Въпреки временното понижение на температурите, медиците се опасяват, че новата гореща вълна през следващите дни може да доведе до още повече здравословни усложнения.

В големите френски градове хората масово изкупуват вентилатори и климатици. На много места наличностите вече са изчерпани, а в някои магазини се е стигнало до физически сблъсъци между клиенти, наложила се е и намесата на полицията.

Горещините сериозно затрудняват живота на жителите на френската столица. Особено тежко е положението в малките тавански апартаменти под цинковите покриви на Париж, където температурите достигат почти непоносими стойности.

Жителят на един от тези апартаменти Юлис Закари разказа, че държи прозорците постоянно отворени, използва вентилатор, взема душ преди сън и дори спи с мокри кърпи върху тялото си, за да успее да заспи.

Неговото жилище е едва девет квадратни метра, а въпреки добрата изолация, след няколко часа силно слънце то се превръща в истинска сауна.

Вентилаторите са полезни, но при екстремна жега могат да имат обратен ефект

Проф. Ана Мавродяни от Института по екологично проектиране и инженерство предупреди, че подобни горещи вълни ще стават все по-чести, по-продължителни и по-интензивни. По думите ѝ голяма част от съществуващите жилища в Европа са проектирани така, че да задържат топлината през зимата, но не и да предпазват от прегряване през летните месеци. Според нея сградният фонд трябва да бъде адаптиран към променящия се климат.

Екстремните температури вече оказват сериозно влияние и върху селското стопанство. В много райони на Франция жътвата започва още преди изгрев слънце или продължава през нощта, за да се избегнат най-горещите часове на деня.

Използването на земеделска техника е ограничено заради високия риск от пожари. Производителите предупреждават за по-слаба реколта от пшеница, а бъдещето на царевицата и слънчогледа ще зависи от количеството валежи през следващите седмици.

Заради екстремните горещини властите в Париж въведоха извънредни мерки. Забранена беше консумацията на алкохол на обществени места, а магазините трябваше да преустановят продажбата на алкохол след 18 часа.

Собственикът на магазин за алкохол Симон Беро коментира, че разбира мотивите на властите, но според него подобна мярка не е логична, тъй като хората могат свободно да консумират алкохол в баровете, докато покупките от магазините са ограничени.

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